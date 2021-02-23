Дмитрий Жичкин: «У нас есть глобальные задачи – гонка вооружений, плитка на улицах столицы. А Россия подождет»

Комментатор Дмитрий Жичкин высказал мнение о финансовых приоритетах в России, рассуждая о проблемах своего родного города – Покрова, а также касаясь темы оттока денег в Москву.

«Большинство проблемных моментов (дороги, обновление коммунального фонда, фасады домов, парковая зона) города при должном отношении и наличии денег (а они как бы есть) можно решить за год. Максимум – за два. Город компактный. Превратить его в конфетку – плевое дело.

Но этого, конечно, никогда не будет. У нас ведь есть глобальные задачи. Гонка вооружений, проблемная плитка на улицах столицы. Все это очень важно. Ну а Россия подождет. Ей не привыкать. И это, еще раз подчеркиваю, всего в 100 километрах от Москвы. Что же происходит дальше?!

Раньше (даже в нищие 90-е) в Покрове было две полноценных поликлиники. Да, оборудование стояло по большей части советское, но оно работало. И врачи трудились. В нужном количестве. Сейчас поликлиника одна. И та вся «оптимизированная». В ней даже хирурга своего нет.

Единственный родильный дом в Покрове закрыли еще лет 20 назад. Не было денег на ремонт здания и зарплаты персоналу. Опять же, «оптимизация». Рожать женщинам приходится в Орехово-Зуево или Владимире. Этакий квест.

Из спортивных секций в городе осталось ровным счетом НИ-ХРЕ-НА. Во времена моего детства (20-25 лет назад) были футбольная секция, бокс, тхэквондо, карате, теннис, баскетбол. Причина та же: нет денег. Ни на тренеров, ни на спортивные площадки. Даже в нищие 90-е было лучше», – написал Жичкин.