Тухель про 1:3 с «ПСЖ» от «МЮ» в ЛЧ: «Худшее поражение в моей карьере. Я словно был в темноте два дня после игры»

Главный тренер «Челси» рассказал, что считает поражение «ПСЖ» от Оле-Гуннара Сульшера в марте 2019 года худшим в своей карьере.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» дома уступил «ПСЖ» со счетом 0:2. Ответная игра закончилась победой английского клуба со счетом 3:1. Этот результат позволил «Юнайтед» выйти в 1/4 финала.

«Могу очень честно рассказать, что после той игры я два дня словно находился в темноте. Я не мог ни с кем разговаривать и не мог думать ни о чем кроме этого поражения.

Это, наверное, худшее поражение в моей карьере, потому что оно пришло из ниоткуда. Учитывая условия, в которых мы проиграли, я два дня был в худшем состоянии, какое только может быть у тренера.

Эти матчи [ – «МЮ» и – «МЮ»] ни в коем случае нельзя сравнивать. Я рассказал вам, как я чувствовал себя после поражения в . Мы все знаем, что с проигрышами сложнее справляться.

Хорошо ли я умею проигрывать? Так себе. Может быть, не очень хорошо, но покажите мне человека, который хорошо умеет проигрывать на этом уровне.

Я бы хотел вернуть долг. Нам нравится соперничество, мы любим выигрывать и бороться за победу. Надеюсь, это мы и получим в воскресенье», – сказал Тухель.

«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Премьер-лиги в воскресенье, 28 февраля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.