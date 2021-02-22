Хендерсон выбыл как минимум до апреля после операции из-за травмы паха

Капитан перенес операцию из-за травмы паха, полученной в матче с «Эвертоном» (0:2).

«Красные» не называют конкретных сроков восстановления, но отмечают, что хавбек вернется не раньше завершения мартовского перерыва на игры сборных. Таким образом, Хендерсон не сыграет как минимум до апреля.

30-летний англичанин точно не сыграет с «Шеффилдом», «Челси», «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» в АПЛ. Также он пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (первый матч – 2:0).