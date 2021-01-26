Андрей Штолцерс: «Была идея посоветовать Лэмпарда в топ-клуб РПЛ. Помогаю «Спартаку» в поисках тренера»

Теги Спартак Фрэнк Лэмпард премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Штолцерс Матч ТВ Футбол

Бывший игрок «Спартака» Андрей Штолцерс рассказал, что помогает красно-белым в поиске нового тренера.

– Я и сегодня стараюсь поддерживать связь со «Спартаком». Знаю, что там ищут нового тренера на следующий сезон. У меня в Англии много связей, так что пытаюсь помочь в поисках. Как посредник. Одного тренера уже посоветовал. Жду ответа от другого человека – если он готов ехать в Россию, то и его можно предложить. Ну и сам я имею лицензию PRO, так что с удовольствием вошел бы в тренерский штаб.

– О каких тренерах речь?

– Например, о Фрэнке Лэмпарде. Когда его убрали из «Челси», была идея посоветовать его в один из топовых российских клубов. Но Фрэнк, похоже, уходит в «Борнмут». На данный момент он хочет остаться в Англии.

За двадцать лет в Лондоне я накопил много контактов в английском футболе. Возможно, с моей помощью удастся усилить российские клубы – если не тренерами, то игроками. До конца трансферной кампании еще есть время, – сказал Штолцерс.

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