Попов о «Спартаке»: «Сохранил бы чемпионский состав на 3-4 сезона, еще минимум два золота взял бы»

Полузащитник поделился мнением о «Спартаке», за который выступал с 2015 по 2018 год.

– С какими чувствами наблюдаете за нынешним «Спартаком»?

– Не раз говорил: если бы «Спартак» сохранил чемпионский состав на три-четыре сезона, мы выиграли бы еще как минимум два золота (помимо победы в сезоне-2016/17). Отличный был коллектив.

А сейчас там немножко непонятно. Точнее, многие вещи мне непонятны в нынешнем , – заявил Попов.

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