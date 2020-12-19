«Кто ему сказал, что мы заинтересованы?» Моуринью о нежелании Озила играть за «Тоттенхэм»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на реплику полузащитника «Арсенала» Месута Озила о «шпорах».

Озилу в твиттере задали вопрос о том, что бы он выбрал – переход в «Тоттенхэм» или завершение карьеры.

«Простой вопрос. Закончил был карьеру!» – ответил немецкий игрок.

Португальского специалиста на пресс-конференции попросили прокомментировать высказывание Озила.

«Кто ему сказал, что «Тоттенхэм» заинтересован?» – ответил Моуринью.

Моуринью и Озил вместе работали в «Реале» с 2010 по 2013 год.

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