«Кто ему сказал, что мы заинтересованы?» Моуринью о нежелании Озила играть за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на реплику полузащитника «Арсенала» Месута Озила о «шпорах».
Озилу в твиттере задали вопрос о том, что бы он выбрал – переход в «Тоттенхэм» или завершение карьеры.
«Простой вопрос. Закончил был карьеру!» – ответил немецкий игрок.
Португальского специалиста на пресс-конференции попросили прокомментировать высказывание Озила.
«Кто ему сказал, что «Тоттенхэм» заинтересован?» – ответил Моуринью.
Моуринью и Озил вместе работали в «Реале» с 2010 по 2013 год.