«Кто ему сказал, что мы заинтересованы?» Моуринью о нежелании Озила играть за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на реплику полузащитника о «шпорах».

Озилу в твиттере задали вопрос о том, что бы он выбрал – переход в «Тоттенхэм» или завершение карьеры.

«Простой вопрос. Закончил был карьеру!» – ответил немецкий игрок.

Португальского специалиста на пресс-конференции попросили прокомментировать высказывание Озила.

«Кто ему сказал, что заинтересован?» – ответил Моуринью.

Моуринью и Озил вместе работали в «Реале» с 2010 по 2013 год.