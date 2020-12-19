Олег Романцев: «Титова приглашала «Бавария». 100% заиграл бы и был ведущим игроком»

Бывший главный тренер высказался об экс-хавбеке .

«Вы знаете, для меня он звезда. Наверное, один из самых талантливых пацанов, которых я видел за то время, когда играл и тренировал. Поэтому о нем могу говорить часами. Егора приглашали ведущие клубы страны, но у меня был разговор со всеми, в том числе с Егором: «Как только ты решишь уйти в другой клуб – подходи, и без всяких отпускных я тебя отпущу. Но ты искренне и честно играешь за «Спартак».

С Егором был такой случай: его приглашала «Бавария». Ко мне приходят ее представители и говорят, что так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: «Только в одном случае. Сначала вы переговорите с Егором. Он придет ко мне – и тогда буду разговаривать с вами».

Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял, Егор не дал им добро. Я слышал несколько таких же случаев от моих помощников, у меня тогда были помощниками Шикунов, Есауленко, Ярцев Георгий Александрович. Они тоже иногда занимались селекцией, говорили, что к Егору опять подъезжают, звонят. Ответ был один и тот же: «Придет Егор, скажет: «Я хочу», – мы пожимаем руки и остаемся добрыми друзьями».

Это, опять же, большой комплимент родителям Егора. Он не хотел от нас уходить, не хотел уезжать из страны. Меня часто спрашивают, заиграл бы он в «Баварии». Твердо верю: 100% заиграл бы и был бы ведущим игроком.

Потерял ли что-то? Наверное, все-таки потерял в имидже, потому что футбол России не очень популярен на Западе, а была и долго будет на виду. В этом плане мне, конечно, жаль. Но я не мог вызвать Егора и сказать: «Поезжай, друг мой, в «Баварию». Это его выбор, он очень любит свою семью и свою страну», – сказал Романцев в программе «Мама знает все».