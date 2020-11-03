Матч «Зенит» – «Спартак» будет судить Карасев («СЭ»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Виталий Мешков Павел Кукуян Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» примет московский «Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России.

По информации «Спорт-Экспресса», главным судьей этой игры станет Сергей Карасев. Он москвич, однако для него сделали исключение как для арбитра ФИФА.

Кандидатами на назначение на этот матч также были Павел Кукуян, который в начале октября судил игру между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1), а также Виталий Мешков.

Напомним, что ЭСК РФС признал ошибочным решение Карасева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

«Зенит» и «Спартак» сыграют 16 декабря. Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

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