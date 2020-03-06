«Спартак» поддержал осужденных болельщиков во Франции: «Парни, держитесь! Фанат не преступник!»

в твиттере выступил в поддержку болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова, приговоренных к тюремному заключению судом во Франции.

«Французский суд приговорил болельщиков «Спартака» Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно.

Парни, держитесь! Фанат не преступник!» – говорится в сообщении «Спартака».

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Их обвинили в нападении на английских болельщиков в Марселе во время . Фанатов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений англичанину Эндрю Бэйчу.

Тогда около 30 российских болельщиков прорвали оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Косова обвиняли в попытке убийства одного из британцев.

Следственные действия заняли более двух лет, в течение которых россияне находились в тюрьме.