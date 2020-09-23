РФС хочет ввести урок футбола в школьную программу физкультуры

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал решения касательно стратегии развития школьного и студенческого футбола, принятые на заседании комитета массового футбола.

«На заседании мы рассмотрели три больших проекта, которые имеют огромное значение для всего отечественного футбола. В первую очередь, это два раздела стратегии массового футбола – школьного и студенческого.

У них схожие цели: организовать системные соревнования на регулярной основе и привлекать к занятиям футболом как можно больше учащихся – как мальчиков, так и девочек.

В рамках проекта «Футбол в школе» мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу.

Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации. Но я уверен, что совместными усилиями Российского футбольного союза, Министерства спорта и Министерства просвещения удастся ее воплотить.

Подстратегия развития студенческого футбола предполагает унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом.

Сегодня мы собрали ряд небольших замечаний, которые будут учтены, и, надеюсь, на ближайшем исполкоме РФС обе программы будут утверждены.

Кроме того, мы одобрили проект по созданию национального смотр-конкурса «Звезды массового футбола», который поможет находить и отмечать самых активных организаторов и лучшие проекты массового футбола», – сказал Алаев.