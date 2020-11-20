Геркус о матче «Локо» с «Атлетико»: «Николич смог то, что не смог Семак с «Боруссией». Лучший оборонительный футбол в России»

Бывший генеральный директор «Локомотива» высказался о ничьей в матче железнодорожников и «Атлетико» (0:0) в рамках чемпионов.

«Вчера после матча «Атлетико» – «Локомотив» я написал: «Николич научился парковать электричку». Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал этот искренним уважением. Respect.

Я ошибался в своей оценке . Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинировано.

Сдвоенные края: Камано и Игнатьев на самых флангах, Рыбус и Живоглядов ближе к центральным. Линия защитников довольно высоко поднимается в начале атак «Атлетико» и дисциплинированно, не ломая строй, отходит назад, но не вжимается. Строенный центр: Миранчук слева от Крыховяка, Куликов справа. Держат центр, не дают прицельно бить издали, постоянно перехватывают, подставляются под фолы и угрожают контрактаками.

Впереди Зе Луиш мешает перепасовываться центральным защитникам и всячески напрягает. 6-3-1. В итоге пробиться через центр невозможно, с флангов навесы снимают высокие Чорлука и Мурило (отличную игру выдал, кстати), прострелы не находят адресатов.

Конечно, моменты «Атлетико» создавал, десятки моментов, но до ударов в створ дошли единицы. Блистательный Гиля спокойно вытащил все, что летело в створ.

В общем, Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться.

Лучший оборонительный футбол в России. Well done! (Хорошая работа – прим. Sports.ru) 👍, – написал Геркус в телеграм-канале.

У «Локо» пока есть шансы на плей-офф. Утащили ничью из Мадрида благодаря ВАР (при 20 ударах «Атлетико»)