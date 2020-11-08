ЦСКА создаст аналитический отдел. В клуб перейдет главный аналитик «Сочи» Шевелев

создаст аналитический отдел.

В рамках проекта в московский клуб перейдет главный аналитик «Сочи» .

«Армейцы решили усилить свои тренерские и аналитические возможности. Сегодня был последний матч Шевелева в качестве аналитика , – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Шевелев участвует в подкасте «Дешифратор» с автором Sports.ru Александром Дорским.

«Почти вся статистика сегодня – это гомеопатия, в xG никто ничего не доказал». Интервью самого дерзкого аналитика России