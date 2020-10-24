Гол Шапи «Севилье» претендует на звание лучшего в 3-м туре ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучший гол в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
В список номинантов включены четыре игрока.
Форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа забил дальним ударом в матче с «Шахтером» (6:0).
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поразил ворота «Реала» в игре в Мадриде (2:3).
Полузащитник «Порту» Луис Диас отличился в матче с «Марселем» (3:0).
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет в игре с «Севильей» (2:3) ударом со штрафного.
Гол Шапи со штрафного – 😍😍😍! Просто идеально перебросил стенку «Севильи»
Best #UCL goal scored on Matchday 3? 🤷♂️#UCLGOTW | @nissansports— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2020