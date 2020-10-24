Гол Шапи «Севилье» претендует на звание лучшего в 3-м туре ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучший гол в третьем туре группового этапа чемпионов.

В список номинантов включены четыре игрока.

Форвард из Менхенгладбаха Алассан Плеа забил дальним ударом в матче с «Шахтером» (6:0).

Нападающий Лаутаро Мартинес поразил ворота «Реала» в игре в Мадриде (2:3).

Полузащитник Луис Диас отличился в матче с «Марселем» (3:0).

Полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет в игре с «Севильей» (2:3) ударом со штрафного.

Гол Шапи со штрафного – 😍😍😍! Просто идеально перебросил стенку «Севильи»