Тухель о критике: «ПСЖ» лидирует во Франции. «Юве», «Ливерпуль», «Сити», «Барса» и «Реал» на 1-м месте в своих лигах?»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался относительно критики в адрес парижан.

«Хорошо, можно сказать, что наша игра – это всегда моя ответственность. Это не проблема, вы можете критиковать меня, в этом нет проблем, но давайте будем реалистами.

В Италии первый в лиге? Нет. В Англии первым идет или ? В Испании на этой позиции или ? Нет, это не так.

Мы первые в Лиге 1, но все твердят: «Это же «ПСЖ», это легко для них». Однако это непросто! Может быть, люди должны начать воспринимать всерьез наши выступления», – заявил Тухель.