Тухель о критике: «ПСЖ» лидирует во Франции. «Юве», «Ливерпуль», «Сити», «Барса» и «Реал» на 1-м месте в своих лигах?»

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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался относительно критики в адрес парижан.

«Хорошо, можно сказать, что наша игра – это всегда моя ответственность. Это не проблема, вы можете критиковать меня, в этом нет проблем, но давайте будем реалистами.

В Италии «Ювентус» первый в лиге? Нет. В Англии первым идет «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»? В Испании на этой позиции «Барселона» или «Реал»? Нет, это не так.

Мы первые в Лиге 1, но все твердят: «Это же «ПСЖ», это легко для них». Однако это непросто! Может быть, люди должны начать воспринимать всерьез наши выступления», – заявил Тухель.

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