Ханс-Дитер Флик: «Локомотив» – одна из лучших команд РПЛ по текущей форме. «Баварии» нужно быть осторожной»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» во 2-м туре группового этапа .

«Локомотив» – одна из лучших команд РПЛ по текущей форме. Мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Это касается фланговых защитников и полузащитников. Мне понравились Эдер и Смолов.

– добротная команда, с ними надо быть осторожными. Для нас эта игра – вызов. Соперник умеет выбегать в контратаки, хорошо играет в обороне, умеет выстраивать атакующие действия. В прошлом матче с они сыграли вничью, добились хорошего результата.

У нас все здоровы, вернулся к тренировкам, тоже работает с командой. Мы пытаемся как можно меньше передвигаться, потому что перелеты и переезды добавляют нагрузку.

На первом месте в выездных матчах стоит вопрос восстановления. Гнабри – основной игрок «Баварии», он может выйти завтра с первых минут. Мы счастливы, что он вернулся в строй [после карантина]», – сказал Флик.