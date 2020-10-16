Ханс-Дитер Флик: «Локомотив» – одна из лучших команд РПЛ по текущей форме. «Баварии» нужно быть осторожной»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Локомотив» – одна из лучших команд РПЛ по текущей форме. Мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Это касается фланговых защитников и полузащитников. Мне понравились Эдер и Смолов.
«Локомотив» – добротная команда, с ними надо быть осторожными. Для нас эта игра – вызов. Соперник умеет выбегать в контратаки, хорошо играет в обороне, умеет выстраивать атакующие действия. В прошлом матче с «Зальцбургом» они сыграли вничью, добились хорошего результата.
У нас все здоровы, Серж Гнабри вернулся к тренировкам, Лерой Сане тоже работает с командой. Мы пытаемся как можно меньше передвигаться, потому что перелеты и переезды добавляют нагрузку.
На первом месте в выездных матчах стоит вопрос восстановления. Гнабри – основной игрок «Баварии», он может выйти завтра с первых минут. Мы счастливы, что он вернулся в строй [после карантина]», – сказал Флик.