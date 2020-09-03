Директор «Крыльев» об исключении бюджетных денег: «Убьем футбол. Согласен, надо лимитировать»

Генеральный директор Евгений Калакуцкий рассказал о финансировании клуба и подтвердил задачу на сезон.

Про возвращение в

«Крылья Советов» — это топ-клуб, который должен быть в числе участников Премьер-лиги. Как вернуться в РПЛ? Очень просто — занять первое или второе место в ФНЛ и попасть в элиту по спортивному принципу.

Если я скажу, что у нас нет задачи выхода в Премьер-лигу — это будет похоже на слова ненормального человека. Такой город и такая команда обязаны там быть».

Про Соболева и деньги

«Сумма за игрока получена достаточно существенная. Сколько «Спартак» за него заплатил на самом деле, никто не знает.

Уровень зарплат в клубе сопоставим с тем, что существует сейчас во второй восьмерке РПЛ. «Крылья» сейчас получают 600 миллионов рублей внебюджетными доходами. Это коммерческая деятельность, трансферы на выход.

Мы бюджетный клуб по определению. Говорят, что надо исключить бюджетные деньги из футбола. Ну и что — убьем футбол. Согласен, что надо лимитировать и стремиться к тому, чтобы доля рыночного финансирования увеличивалась», – сказал Калакуцкий.

После 14 туров волжане занимают в таблице 3-е место.