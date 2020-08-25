Из-за ковида сезон АПЛ могут признать досрочно завершенным, если пройдет 2/3 и 3/4 туров

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Клубы английской Премьер-лиги обсудят на сегодняшнем собрании критерии возможного прекращения чемпионата из-за пандемии коронавируса.

По данным BBC, рассматриваются варианты, при которых если к моменту остановки пройдет 2/3 или 3/4 сезона, то он будет признан досрочно завершенным, если менее 2/3 или 3/4 – несостоявшимся.

Если клубы проголосуют за одно из таких решений, то соответствующие изменения будут внесены в регламент лиги.

Прошлый сезон АПЛ был приостановлен из-за ковида в марте после 29 туров, но был доигран в июне-июле.

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