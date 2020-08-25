Mail.ru Group купила права на Ла Лигу и Серию А. Матчи покажут в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Матчи чемпионатов и Италии в России будут транслироваться в интернете.

Права на их показ в сезоне-2020/21 у «Телеспорта» приобрела Mail.ru Group, сообщается в пресс-релизе компании.

Игры Ла Лиги и Серии А будут доступны в «Одноклассниках», «ВКонтакте», а также в специальных разделах на «Смотри Mail.ru» и «Спорт Mail.ru». Также их продолжит транслировать сайт «Телеспорта» в плеере Mail.ru Group.

Стоит отметить, что у «Матч ТВ» остаются права на трансляцию матчей итальянского и испанского чемпионатов на своих телеканалах.