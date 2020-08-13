Маммана о Путине: «Это влиятельный и сильный президент. В России дела идут хорошо, похоже»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, играющий за «Сочи» на правах аренды, высказался о президенте России Владимире Путине.
– Как относитесь к Путину?
– Это влиятельный и сильный президент. Я думаю, он выполняет свою работу хорошо, так как столько лет у власти. Должно быть, это очень хороший президент.
– Вы можете назвать Путина одним из самых влиятельных людей в мире?
– Думаю, это так. Путин известен во всем мире как очень сильный президент, который управляет страной уже не первый год. Он оказывает влияние на президентов многих других стран.
И, похоже, в России дела идут хорошо. Возможно, некоторым другим политическим лидерам стоило бы обращать больше внимания на то, что делает он, – заявил Маммана.