«Челси» отказался обменять Канте в «Интер» на Эриксена или Брозовича

Переговоры между «Челси» и «Интером» о трансфере полузащитника Нголо Канте пока не приносят результата.
Лондонский клуб отказался включать в сделку полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. Также англичане сообщили итальянскому клубу, что не заинтересованы в Кристиане Эриксене, который также мог войти в сделку по Канте, пишет The Guardian.
Французский полузащитник – главная цель для главного тренера «Интера» Антонио Конте. Миланцы не могут тратить много, поэтому сейчас в клубе думают, есть ли смысл в попытках заполучить игрока.
«Челси» не торопится продавать Канте. Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард хотел бы сохранить игрока: он бы предпочел расстаться с Жоржиньо, а не с Канте.
Сообщалось, что «Интер» может заплатить за француза 50 млн евро.