«Челси» отказался обменять Канте в «Интер» на Эриксена или Брозовича

Переговоры между и «Интером» о трансфере полузащитника пока не приносят результата.

Лондонский клуб отказался включать в сделку полузащитника Марцело Брозовича. Также англичане сообщили итальянскому клубу, что не заинтересованы в Кристиане Эриксене, который также мог войти в сделку по Канте, пишет The Guardian.

Французский полузащитник – главная цель для главного тренера «Интера» . Миланцы не могут тратить много, поэтому сейчас в клубе думают, есть ли смысл в попытках заполучить игрока.

«Челси» не торопится продавать Канте. Главный тренер «синих» хотел бы сохранить игрока: он бы предпочел расстаться с Жоржиньо, а не с Канте.

Сообщалось, что «Интер» может заплатить за француза 50 млн евро.