Кузяев не хочет идти в «Спартак». Он ведет переговоры с «Алавесом» (Metaratings.ru)

Полузащитник Далер Кузяев не намерен переходить в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 27-летний хавбек сборной России хочет продолжить карьеру в Европе и в настоящий момент ведет переговоры с «Алавесом» о двухлетнем контракте.
Отмечается, что французские и итальянские клубы проявляют интерес к Кузяеву.
Предполагается, что если игроку не удастся перейти в европейский клуб, то он планирует вернуться в «Зенит».
Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг интерес к полузащитнику. Сообщалось, что клуб предложил Кузяеву зарплату 2,5 млн евро в год.