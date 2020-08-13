Кузяев не хочет идти в «Спартак». Он ведет переговоры с «Алавесом» (Metaratings.ru)

Полузащитник Далер Кузяев не намерен переходить в , сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 27-летний хавбек сборной России хочет продолжить карьеру в Европе и в настоящий момент ведет переговоры с о двухлетнем контракте.

Отмечается, что французские и итальянские клубы проявляют интерес к Кузяеву.

Предполагается, что если игроку не удастся перейти в европейский клуб, то он планирует вернуться в .

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг интерес к полузащитнику. Сообщалось, что клуб предложил Кузяеву зарплату 2,5 млн евро в год.