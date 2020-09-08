Ирина Роднина: «Была бы Загитова поумнее – сказала бы, что снимается с прокатов из-за учебы. Стоит подумать о ее выводе из сборной»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала то, что снялась с контрольных прокатов сборной России в связи с участием в шоу в качестве ведущей.

«Загитова – совершеннолетний взрослый человек. Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал и этим зарабатывает.

Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход – ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар.

Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой.

При этом снятие не означает завершение карьеры. У нас были случаи, когда люди отсутствовали по два сезона. Липницкая, Сотникова, тот же Плющенко.

Загитова далеко не уникальна. Любой спортсмен сборной России имеет индивидуальный график, на него влияет здоровье и множество факторов, в том числе шоу.

Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес.

Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере – к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», – сказала Роднина.

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