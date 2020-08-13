«ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Ди Марии проиграл «Лансу» в первом матче сезона

«ПСЖ» проиграл «Лансу» в матче 2-го тура чемпионата Франции (0:1).
Парижский клуб позже остальных начал новый розыгрыш Лиги 1 из-за позднего завершения прошлого сезона.
Для команды Томаса Тухеля эта игра стала первой в новом сезоне.
Многие лидеры парижан, включая Неймара, Килиана Мбаппе, Анхеля Ди Марию, Мауро Икарди, Кейлора Наваса, Маркиньоса и Леандро Паредеса, не смогли выйти на поле из-за заражения коронавирусом.
За «ПСЖ» дебютировали 18-летние футболисты, вышедшие в стартовом составе: форвард Арно Калимуэндо и хавбек Каис Руис-Атиль.
13 сентября «ПСЖ» в 3-м туре встретится с «Марселем», а 16 сентября в перенесенном матче 1-го тура примет «Метц».
Перенесенный матч
2-й тур
- Дата проведения
- 10 сентября, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Гол:
- 1:0 – 57 Ганаго.
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Ланс –
Лека, Силла (Бура, 84), Баде, Гради, Мишлен, Дукуре (Морисьо, 83), Перес, Какута (Каюзак, 71), Медина, Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).
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ПСЖ –
Булка, Курзава, Бернат (Баккер, 84), Кимпембе (Диалло, 74), Керер, Эррера, Гуйе, Сарабия, Верратти, Руис-Атиль (Дагба, 68), Калимуэндо (Хесе, 74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.