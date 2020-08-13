«ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Ди Марии проиграл «Лансу» в первом матче сезона

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«ПСЖ» проиграл «Лансу» в матче 2-го тура чемпионата Франции (0:1).

Парижский клуб позже остальных начал новый розыгрыш Лиги 1 из-за позднего завершения прошлого сезона.

Для команды Томаса Тухеля эта игра стала первой в новом сезоне.

Многие лидеры парижан, включая Неймара, Килиана Мбаппе, Анхеля Ди Марию, Мауро Икарди, Кейлора Наваса, Маркиньоса и Леандро Паредеса, не смогли выйти на поле из-за заражения коронавирусом.

За «ПСЖ» дебютировали 18-летние футболисты, вышедшие в стартовом составе: форвард Арно Калимуэндо и хавбек Каис Руис-Атиль.

13 сентября «ПСЖ» в 3-м туре встретится с «Марселем», а 16 сентября в перенесенном матче 1-го тура примет «Метц».

Чемпионат Франции

Перенесенный матч

2-й тур

Ланс – ПСЖ 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
10 сентября, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 57 Ганаго.
ЛансЛека, Силла (Бура, 84), Баде, Гради, Мишлен, Дукуре (Морисьо, 83), Перес, Какута (Каюзак, 71), Медина, Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).
ПСЖБулка, Курзава, Бернат (Баккер, 84), Кимпембе (Диалло, 74), Керер, Эррера, Гуйе, Сарабия, Верратти, Руис-Атиль (Дагба, 68), Калимуэндо (Хесе, 74).
Предупреждения:
Сарабия (38), Дукуре (44), Сотока (70), Бернат (78).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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