«ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Ди Марии проиграл «Лансу» в первом матче сезона

«ПСЖ» проиграл в матче 2-го тура чемпионата Франции (0:1).

Парижский клуб позже остальных начал новый розыгрыш Лиги 1 из-за позднего завершения прошлого сезона.

Для команды эта игра стала первой в новом сезоне.

Многие лидеры парижан, включая , , Анхеля Ди Марию, , , и , не смогли выйти на поле из-за заражения коронавирусом.

За «ПСЖ» дебютировали 18-летние футболисты, вышедшие в стартовом составе: форвард и хавбек .

13 сентября в 3-м туре встретится с «Марселем», а 16 сентября в перенесенном матче 1-го тура примет .

Перенесенный матч

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1