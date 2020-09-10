Матч «Динамо» Рига – «Нефтехимик» перенесен. У 7 игроков нижнекамцев подозрение на коронавирус

объявила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским и .

По прилете в Ригу на игру, которая должна была состояться сегодня, 11 сентября, хоккеисты нижнекамской команды прошли обязательные экспресс-тесты на коронавирус SARS-CoV-2.

У семи игроков выявлены первично положительные результаты. «Нефтехимик» отправится в Санкт-Петербург, где в полном составе пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG.

По итогам обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе выездной серии «Нефтехимика».

«Нефтехимик» в стартовом матче сезона против (1:2) сыграл неосновным составом из-за коронавируса. Тренер Вячеслав Буцаев ту игру также пропускал из-за болезни.

О дате и времени проведения матча «Динамо» Рига – «Нефтехимик» будет сообщено позднее.