«Тур де Франс». 12-й этап. Гонщики проедут маршрут с четырьмя категорийными вершинами

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10 сентября состоится 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут с четырьмя категорийными вершинами.

«Тур де Франс»

12-й этап 

Шовиньи – Сарран

218 км

Профиль/Карта

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport

Общий зачет (после 11-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 46.15,24

2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,21

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,28

4. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 0,30

5. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,32

6. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – то же время

7. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,44

8. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,02

9. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,15

10. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 1,42

11. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 1,53

12. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,02

13. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – 2,31

14. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 3,22

15. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS) – 3,42

16. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren)

17. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,43

18. Серхио Игита (Германия, EF Pro Cycling) – 6,08

19. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 12,13

20. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA-Hansgrohe) – 15,35...

25. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 33,57...

32. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 43,43...

45. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 56,34...

160. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 2.51,27

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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