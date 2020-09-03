«Тур де Франс». 12-й этап. Гонщики проедут маршрут с четырьмя категорийными вершинами

10 сентября состоится 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут с четырьмя категорийными вершинами.
«Тур де Франс»
12-й этап
Шовиньи – Сарран
218 км
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport
Общий зачет (после 11-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 46.15,24
2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,21
3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,28
4. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 0,30
5. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,32
6. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – то же время
7. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,44
8. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,02
9. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,15
10. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 1,42
11. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 1,53
12. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,02
13. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – 2,31
14. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 3,22
15. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS) – 3,42
16. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren)
17. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,43
18. Серхио Игита (Германия, EF Pro Cycling) – 6,08
19. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 12,13
20. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA-Hansgrohe) – 15,35...
25. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 33,57...
32. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 43,43...
45. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 56,34...
160. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 2.51,27