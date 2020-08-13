Мещеряков о 15 млн евро за Хвичу: «100 предложили! Это бред»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что клуб предложил 15 млн евро за полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

«Локомотив» предложил 15 миллионов за Хвичу? 100 предложили! А если серьезно, это бред», – заявил Мещеряков.

Ранее появилась информация о том, что «Рубин» получил два предложения о трансфере грузина. Сообщалось, что «Локо» готов заплатить за Хвичу 15 млн евро, а «Краснодар» – 10 млн.

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