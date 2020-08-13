ЦСКА будет блокировать абонементы в случае перепродажи билетов на дерби

ЦСКА выступил с заявлением по поводу предстоящего матча 7-го тура против «Спартака».

«Уважаемые болельщики! Вчера стартовала продажа билетов на матч ЦСКА – «Спартак» только для владельцев абонементов.

При этом в сети уже стали появляться объявления о перепродаже билетов на дерби.

ЦСКА предупреждает, что абонементы, по которым приобретались перепроданные билеты, могут быть заблокированы.

Мы также напоминаем, что купить билеты можно только на официальном сайте или в кассах ВЭБ Арены при предъявлении абонемента или карты болельщика (один человек может приобрести не более двух билетов).

Занимаясь перепродажей билетов, вы рискуете лишиться своего абонемента», – сказано в заявлении ЦСКА.

Напомним, ранее красно-синие сообщили, что болельщиков в атрибутике «Спартака» не допустят на стадион, а продажа билетов открыта только для владельцев абонементов ЦСКА и владельцев клубных карт.

Позднее ЦСКА выделил «Спартаку» 15 билетов на дерби для болельщиков с ограниченными возможностями.

На дерби нельзя в атрибутике «Спартака» – звучит странно, но ЦСКА никого не ущемляет. Все по регламенту