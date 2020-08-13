«Спартак» предложил Кузяеву 2,5 млн евро в год. Хавбеком также интересуется «Локо»

сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита» , находящемуся в статусе свободного агента.

Красно-белые готовы платить 27-летнему игроку сборной России 2,5 миллиона евро в год, сообщает .

При этом у Кузяева, по данным источника, есть договоренность с «Зенитом»: если хавбеку не удастся уехать в Европу, то сине-бело-голубые будут первыми, с кем он проведет переговоры.

Помимо «Спартака» Кузяевым также интересуется .

Гендиректор «Зенита» о Кузяеве: «Он рассматривает варианты в Европе. Думаю, процесс близок к завершению»