«Вашингтон» предлагает Овечкину контракт на 3-5 лет с зарплатой 9,5-10 млн долларов за сезон (Metaratings.ru)

«Вашингтон» начал предварительные переговоры по новому контракту с форвардом , сообщает Metaratings.ru.

Утверждается, что капитану «Кэпиталс» предлагают соглашение на срок от трех до пяти лет со средней зарплатой в 9,5-10 млн долларов за сезон.

Для Овечкина следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту с «Вашингтоном», россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

34-летний форвард играет за «Кэпиталс» с 2005 года. В 68 матчах минувшего регулярного чемпионата он набрал 67 (48+19) очков, в плей-офф добавил 5 (4+1) баллов в 8 играх.

Всего в его активе 1278 (706+572) очков в 1152 матчах в карьере. Он занимает 8-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Новый контракт Овечкина в НХЛ: сколько миллионов, сколько лет и точно ли «Вашингтон»? Онлайн