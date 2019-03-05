Ягудин о карьере Загитовой: «Вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Мы не заставляем кого-то нами восхищаться»

Олимпийский чемпион 2002 года поделился мнением о том, продолжит ли спортивную карьеру , которая стала его соведущей в шоу «Ледниковый период».

«Мне абсолютно по барабану, уж извините, тренируется она или нет. Мне важно, чтобы все было хорошо здесь, на , чтобы было вкусно, подводки получались хорошие. Что она делает в своей жизни, будет она выступать или нет — это ее дело.

Если говорить про карьеру Алины, сразу вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Может, это звучит для кого-то жестко, но по сути – мы же не заставляем кого-то нами восхищаться.

Послушайте, спортсмен не обязан для вас побеждать. Люди делают это прежде всего для себя. Да, слышал, было много не очень положительных откликов о том, что Алина теперь ведущая, мол – как же спорт? Но она сама принимает решения.

Да, мы зависим от болельщиков, которые нас смотрят, нами восхищаются, это своего рода круговорот. Но в то же время у Алины своя жизнь, она должна принимать решение – соревноваться или нет», – отметил Ягудин.

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой