Ягудин о карьере Загитовой: «Вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Мы не заставляем кого-то нами восхищаться»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о том, продолжит ли спортивную карьеру Алина Загитова, которая стала его соведущей в шоу «Ледниковый период».
«Мне абсолютно по барабану, уж извините, тренируется она или нет. Мне важно, чтобы все было хорошо здесь, на «Ледниковом периоде», чтобы было вкусно, подводки получались хорошие. Что она делает в своей жизни, будет она выступать или нет — это ее дело.
Если говорить про карьеру Алины, сразу вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Может, это звучит для кого-то жестко, но по сути – мы же не заставляем кого-то нами восхищаться.
Послушайте, спортсмен не обязан для вас побеждать. Люди делают это прежде всего для себя. Да, слышал, было много не очень положительных откликов о том, что Алина теперь ведущая, мол – как же спорт? Но она сама принимает решения.
Да, мы зависим от болельщиков, которые нас смотрят, нами восхищаются, это своего рода круговорот. Но в то же время у Алины своя жизнь, она должна принимать решение – соревноваться или нет», – отметил Ягудин.
«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется
Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой