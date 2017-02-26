Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Четырехкратный чемпион мира в 2021 году будет выступать за «Астон Мартин» (сейчас команда называется «Рейсинг Пойнт»).

Об этом немецкий гонщик объявил в преддверии Гран-при Тосканы и 1000-й гонки для , за которую он выступает с 2015 года.

«Рад наконец-то поделиться захватывающими новостями о своем будущем.

Очень горжусь тем, что в 2021 году буду гонщиком «Астон Мартин». Для меня это новое приключение с поистине легендарной автокомпанией. Я впечатлен результатами, которых добилась команда в этом году, и считаю, что будущее еще ярче.

Энергия и приверженность Лоренса Стролла (владельца «Астон Мартин» – Sports.ru) к спорту вдохновляют, и я считаю, что вместе мы сможем создать нечто необыкновенное.

Я до сих пор люблю «Формулу-1», и моя единственная мотивация – бороться за высокие позиции. Добиваться этого с «Астон Мартин» – это очень почетно», – сказал Феттель.

Все свои чемпионские титулы Себастьян выиграл в 2010-2013 годах в составе «Ред Булл».

За следующие шесть лет в «Феррари» Феттель так и не смог выиграть первенство, и в начале 2020 года Скудерия объявила о нежелании продлевать контракт со спортсменом. В составе итальянской команды в новом сезоне его заменит Карлос Сайнс.