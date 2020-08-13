«Юве» предложил 50 млн евро за Морату. «Атлетико» отказал и требует 150 млн отступных

«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Атлетико» Альваро Морату.
По информации Marca, итальянский клуб предложил за испанца 50 млн евро, но «Атлетико» ответил отказом.
Мадридцы настаивают на выплате отступных в размере 150 млн евро.
Отмечается, что вариант с Моратой – инициатива нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.
Как ожидается, форвард не уйдет из «Атлетико» и проведет сезон-2020/21 в Мадриде.
Мората провел первый полный сезон в «Атлетико» после перехода из «Челси». Он вышел на поле в 44 матчах во всех турнирах и забил 16 голов.