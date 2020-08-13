«Юве» предложил 50 млн евро за Морату. «Атлетико» отказал и требует 150 млн отступных

хочет приобрести нападающего .

По информации Marca, итальянский клуб предложил за испанца 50 млн евро, но «Атлетико» ответил отказом.

Мадридцы настаивают на выплате отступных в размере 150 млн евро.

Отмечается, что вариант с Моратой – инициатива нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

Как ожидается, форвард не уйдет из «Атлетико» и проведет сезон-2020/21 в Мадриде.

Мората провел первый полный сезон в «Атлетико» после перехода из «Челси». Он вышел на поле в 44 матчах во всех турнирах и забил 16 голов.