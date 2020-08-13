Суарес склоняется к переходу в «Атлетико». Он хотел бы остаться в Испании

Нападающий «Барселоны» может остаться в Испании.

По информации Deportes Cuatro, уругваец склоняется к переходу в . В клубе уверены, что 33-летний футболист способен провести еще два сезона на топ-уровне. Форварда привлекает мысль о том, чтобы остаться в Ла Лиге.

Стиль игры Суареса очень нравится главному тренеру «Атлетико» , который хотел бы видеть уругвайца в команде, поскольку выступления Альваро Мораты и Диего Косты в прошлом сезоне его не удовлетворили.

Чтобы трансфер Суареса осуществился, «Атлетико» нужно, чтобы либо Мората, либо Коста покинули клуб. В противном случае «Атлетико» не сможет платить зарплату, которую хотел бы получать уругваец.

Ранее стало известно, что Суарес отложил подписание контракта с «Ювентусом». Также сообщалось, что «Атлетико» предложил ему более высокую зарплату, чем итальянцы.

«Барселона» расстается с Суаресом. Клуб наделал много глупостей, но тут все логично и справедливо