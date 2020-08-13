Эмануэль Маммана: «Грозный вызывает страх. Видно, что очень сложный город. Мне всегда не по себе, когда мы туда едем»

Защитник высказался о российских городах.

– Что вас шокировало в других городах России?

– Не знаю, шокировал ли он меня или нет… Не могу подобрать слова. Речь идет о Грозном. Этот город вызывает немного страха.

Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе.

– Если бы у вас была возможность всю жизнь играть в России, вы бы согласились?

– Да. Пожалуй, я бы остался в Сочи. Здесь хороший климат. Солнце всегда светит, оно напоминает мне Аргентину. В России так много мест с суровым климатом, но Сочи – исключение. Как будто на Карибах.

А играть в России – почему бы и нет. Конечно, моей мечтой было бы оказаться в крупных командах Европы: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария». Но я не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы играть всю жизнь в России, – заявил Маммана.

Аргентинец арендован сочинским клубом у .