Выборы президента «Барселоны» пройдут 20 и 21 марта

Стало известно, когда пройдут выборы нового президента «Барселоны».
Выборы состоятся 20 и 21 марта 2021 года. При этом они будут проходить в различных местах. Также будет возможность проголосовать по почте.
Тот факт, что выборы, которые обычно проходят в один день на одном избирательном участке, будут организованы таким образом, связан с рекомендациями по предотвращению распространения коронавируса.
Напомним, что действующий президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не примет участия в выборах, поскольку занимает эту должность уже второй срок подряд.
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