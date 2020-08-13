Каррера – Миранчуку: «На тебя очень рассчитывают в «Аталанте», не подведи. Придется много работать»

Бывший главный тренер «Спартака» пообщался с полузащитником «Аталанты» и журналистом Нобелем Арустамяном по видеосвязи.

– Бергамо – прекрасный город. Футболистам здесь комфортно. Я думаю, Алексей, тебе тоже здесь понравится.

– А команда подойдет Алексею?

– Да, безусловно. Гасперини – отличный тренер. Но имей в виду, тебе придется очень много работать. На тебя там очень рассчитывают, не подведи.

Удачи. Ни пуха ни пера – так сейчас многие будут говорить Алексею в Бергамо. «Аталанте» повезло с Алексеем, а ему – с «Аталантой» и Гасперини, – сказал Каррера.

Гид для Миранчука по Бергамо: рестораны в монастыре и на холме, электросамокаты (на них гоняет Папу Гомес), город – как музей

От Миранчука в «Аталанте» потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Поначалу у него не будет места в старте

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна