Дерби ЦСКА – «Спартак» не будет на «Матч ТВ», Месси тренируется с «Барсой», «Тампа» и Кучеров вынесли «Айлендерс», Загитова – ведущая «Ледникового периода», Хамес в «Эвертоне» и другие новости утра

1. Дерби ЦСКА – «Спартак» не покажут на «Матч ТВ». Будет трансляция игры «Монако» Головина (но без Головина).

Кроме того, фанатов с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА. «Спартак» расстроен, а ЦСКА объяснил, что это вопрос безопасности из-за отсутствия гостевых секторов.

2. Лионель Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной». На первое занятие Лео приехал первым – более чем за час до его начала. Твиттер «Барсы» затем выложил фото Месси с тренировки: «🐐Лео».

3. Лига наций. Италия победила Нидерланды, дубль Холанда помог Норвегии разгромить Северную Ирландию и другие результаты.

Сборная Нидерландов проиграла впервые с прошлого финала Лиги наций, а итальянцы продлили серию без поражений до 16 игр.

4. Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

5. РФС и adidas обсуждают бело-синий вариант формы сборной России к ЧМ-2022.

6. КХЛ. Московское «Динамо» проиграло «Спартаку», «Авангард» забросил 8 шайб «Амуру», ЦСКА выиграл у «Барыса».

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков забил лакросс-гол в стиле Свечникова. А нападающий «Салавата» Маркус Гранлунд набрал 5 очков в 3 матчах, сейчас он лучший бомбардир КХЛ.

7. US Open. В мужской сетке состоится русский четвертьфинал – Медведев сыграет с Рублевым.

У женщин в 1/4 вышли Азаренко, Серена, Пиронкова, Кенин выбыла.

8. Трансферные новости. Хамес перешел в «Эвертон» из «Реала». Контракт подписан по схеме «2+1». Лесовой подписал с «Динамо» 5-летний контракт. Юсупов перешел в «Сочи».

Черышев отклонил выгодное предложение «Краснодара» и хочет остаться в «Валенсии». Влашич задумался об уходе из ЦСКА. «Интер» готов заплатить 25 млн евро за хавбека. Отец игрока объяснил, что его можно купить, только активировав отступные – 35 млн евро. Причем эта опция не действует для российских клубов.

«Барселона» хочет купить Тиаго, Куман – Вейналдума. При этом с Тиаго каталонский клуб пока не контактировал, а «Ливерпуль» не получал от «Барсы» предложений по Вейналдуму.

9. Кубок Стэнли. «Тампа» уничтожила «Айлендерс» в первом матче финала Востока – 8:2. В активе Кучерова 5 очков (клубный рекорд «Лайтнинг» вместе с Пойнтом), вышедший на замену Варламов пропустил 5 шайб.

10. Нападающий «МЮ» Мэйсон Гринвуд и полузащитник «Ман Сити» Филип Фоден нарушили карантин в сборной Англии: они привели девушек в отель команды. Клубы осудили поступок игроков, они пропустят матч с Данией.

11. НБА. 27 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Торонто», «Клипперс» повел 2-1 в серии с «Денвером»

12. Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой». Им не платят третий месяц. Футболисты направили обращения губернатору области Александру Никитину, а также гендиректору клуба Ольге Коноваловой.

13. Арбитр Василий Казарцев, отстраненный от работы в РПЛ до 2021 года, будет судить матч «Балтика» – «Велес» в ФНЛ.

14. Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус.

15. 4 фаната ЦСКА получили от 6 до 11 лет тюрьмы за драку на Курском вокзале в 2018-м, когда погиб 30-летний болельщик Игорь Соколовский.

16. Александр Шмурнов возвращается к работе на «Матч ТВ»: комментатор назначен на матч «Динамо» – «Рубин». Его отстранили после игры «Спартака» с «Сочи».

17. Канадская биатлонистка Меган Бэнкс сделала каминг-аут: «Больше не хочу скрывать то, чем горжусь».

18. 🦩«Барселона» показала розовую третью форму на сезон-2020/21. Месси участвовал в презентации. «Челси» также показал третью форму. Она красно-синяя.

19. Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича нашли инстаграм судьи, в которую он попал мячом, и посмеялись над смертью ее сына.

20. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Пишут, что она согласилась.

Цитаты дня.

Защитник ЦСКА Тикнизян: «Зенит» пытался переманить меня, но я отказывался. Повезло, что я не попал в «Смену»

Боб Хартли: «Встретиться с Путиным – моя грандиозная мечта»

Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Занятость – четыре дня в месяц. Не вижу сложностей продолжать карьеру»

Хабиб о Черчесове: «По истории футбола не тянул по сравнению со мной. Говорит: «Я кроме Черчесова никого не знаю»

Линекер о розовой форме «Барсы»: «Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти»

Крис Верстиг: «Когда приехал в «Авангард», почти не слезал с толчка. А потом подхватил опоясывающий лишай»

Станислав Черчесов: «Молодых игроков не удалось прощупать. Просто не было времени»

Аршавин о словах про ожидания после Евро-2012: «Из меня хотели сделать козла отпущения»

Самюэль Это′О: «Азар на одном уровне с Месси»

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