Казарцев будет судить матч «Балтика» – «Велес» в ФНЛ. Он отстранен от РПЛ до 2021 года

Арбитр Василий Казарцев, работавший на скандальном матче 1-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), получил первое назначение после вынужденной паузы.

40-летний судья будет работать на матче между «Балтикой» и , который состоится 13 сентября.

При этом арбитр Алексей Еськов, выполнявший функции видеоассистента в игре между «Спартаком» и «Сочи», назначений не получал. К нему возникли вопросы по поводу матча «Ростов» – «Уфа» (1:2), который состоялся в конце прошлого сезона РПЛ. Сообщалось, что Еськов решил временно прекратить судить.

Ранее стало известно, что Казарцев отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.

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