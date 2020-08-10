Басманный районный суд Москвы вынес приговор четверым фанатам ЦСКА, которые участвовали в драке на Курском вокзале летом 2018 года. Тогда погиб болельщик армейского клуба Игорь Соколовский.

Суд приговорил фанатов к срокам от 6 до 11 лет колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил.

Прокуратура не сообщает, какое наказание назначили каждому участнику драки. Ранее прокурор запрашивал 7 лет Дмитрию Денисову, 8 лет — Михаилу Милевскому, 11 лет — Алексею Жуманову и 15 лет колонии строгого режима Ивану Стеняеву.

27 июля 2018 года во время стоянки пассажирского поезда на одной из платформ Курского вокзала произошла потасовка между фанатами ЦСКА. Соколовский в результате драки получил серьезные телесные повреждения, от которых скончался на месте. Пострадали также еще два пассажира поезда, которые получили травмы средней степени тяжести.

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