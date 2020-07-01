«Челси» показал третью форму на сезон-2020/21. Она красно-синяя

«Челси» представил третью форму на новый сезон.
На экипировке от компании Nike есть полосы: основной цвет – тлеющий уголь, а ультрамариновый синий играет вспомогательную роль.
Эта форма, которую лондонцы намерены надевать во время еврокубковых матчей, отсылает к кроссовкам Air Max 180, выпущенным в 1991 году. Комплект также вдохновлен разными формами «Челси» тех времен.
Новая форма «Челси» вдохновлена портными Лондона. С лого Three команда Лэмпарда сразу пропустила три от «Вест Хэма»
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