«Челси» показал третью форму на сезон-2020/21. Она красно-синяя

«Челси» представил третью форму на новый сезон.

На экипировке от компании есть полосы: основной цвет – тлеющий уголь, а ультрамариновый синий играет вспомогательную роль.

Эта форма, которую лондонцы намерены надевать во время еврокубковых матчей, отсылает к кроссовкам Air Max 180, выпущенным в 1991 году. Комплект также вдохновлен разными формами «Челси» тех времен.

Новая форма «Челси» вдохновлена портными Лондона. С лого Three команда Лэмпарда сразу пропустила три от «Вест Хэма»