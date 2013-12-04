НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Денвер» сыграет с «Клипперс»

В понедельник в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
«Торонто» и «Бостон» проведут пятый матч при счете 2-2, «Денвер» встретится с «Клипперс».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Второй раунд
Пятый матч
- Дата проведения
- 8 сентября, 01.30, «HP Field House»
Счет в серии – 2-2
Третий матч
- Дата проведения
- 8 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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