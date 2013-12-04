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    НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Денвер» сыграет с «Клипперс»

    Теги результаты Бостон Денвер Клипперс Торонто НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

    «Торонто» и «Бостон» проведут пятый матч при счете 2-2, «Денвер» встретится с «Клипперс».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Пятый матч

    Торонто – Бостон
    Дата проведения
    8 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 2-2

    Третий матч 

    Денвер – Клипперс
    Дата проведения
    8 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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