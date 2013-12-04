НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Денвер» сыграет с «Клипперс»

В понедельник в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

и проведут пятый матч при счете 2-2, «Денвер» встретится с .

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Второй раунд

Пятый матч

Счет в серии – 2-2

Третий матч

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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