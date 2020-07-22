Дерби ЦСКА – «Спартак» не покажут на «Матч ТВ». Будет трансляция игры «Монако»

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Центральный матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» не будет показан в эфире федерального канала.

«Матч ТВ» покажет в этом туре две другие встречи: «Тамбов» – «Уфа» и «Ахмат» – «Сочи».

Во время игры ЦСКА – «Спартак» на канале будет идти трансляция матча Лиги 1 между «Монако» Александра Головина и «Нантом». Россиянин не примет участия в игре из-за травмы.

Трансляция московского дерби будет доступна эксклюзивно на платном канале «Матч Премьер». Начало – 13 сентября в 19:00.

Также вне федерального эфира останется матч «Ростов»«Локомотив», который состоится 14 сентября.

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