Дерби ЦСКА – «Спартак» не покажут на «Матч ТВ». Будет трансляция игры «Монако»

Центральный матч 7-го тура между и не будет показан в эфире федерального канала.

«Матч ТВ» покажет в этом туре две другие встречи: «Тамбов» – «Уфа» и «Ахмат» – «Сочи».

Во время игры ЦСКА – «Спартак» на канале будет идти трансляция матча Лиги 1 между «Монако» Александра Головина и «Нантом». Россиянин не примет участия в игре из-за травмы.

Трансляция московского дерби будет доступна эксклюзивно на платном канале «Матч Премьер». Начало – 13 сентября в 19:00.

Также вне федерального эфира останется матч – , который состоится 14 сентября.