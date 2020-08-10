ЦСКА о недопуске фанатов «Спартака» на дерби: «Это для безопасности. Сейчас нет гостевых секторов»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение клуба о недопуске болельщиков в атрибутике «Спартака» на матч 7-го тура .

«Это сделано исключительно с точки зрения безопасности. Мы хорошо понимаем, что футбол существует, в первую очередь, для болельщиков, но в то же время стакливаемся с новыми реалиями пандемии.

Мы должны выполнять требования регламента, который не предусматривает наличия гостевых секторов на матчах. Раньше, если во время игры на трибуне был обнаружен болельщик гостевой команды, его отводили в специальный сектор.

Сейчас таких секторов нет. И это может привести к ненужным стычками и конфликтам во время матча, а такие ситуации лучше всегда предупреждать заранее», – сказал Аксенов.

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