«Барселона» хочет купить Тиаго, Куман – Вейналдума

Руководство и новый главный тренер команды по-разному видят усиление центра поля.

Нидерландский специалист настаивает на приобретении хавбека , а каталонцы хотят вернуть из «Баварии» .

Руководство сине-гранатовых пытается надавить на Кумана, чтобы он передумал, сообщает журналист Sport Bild Тоби Альтшаффль.

«Барса» уже контактировала с окружением своего воспитанника, на которого также претендует «Ливерпуль».

Теперь вопрос в том – какой клуб сможет удовлетворить финансовые запросы «Баварии».