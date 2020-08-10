«Барселона» хочет купить Тиаго, Куман – Вейналдума

Руководство «Барселоны» и новый главный тренер команды Роналд Куман по-разному видят усиление центра поля.
Нидерландский специалист настаивает на приобретении хавбека «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума, а каталонцы хотят вернуть из «Баварии» Тиаго Алькантару.
Руководство сине-гранатовых пытается надавить на Кумана, чтобы он передумал, сообщает журналист Sport Bild Тоби Альтшаффль.
«Барса» уже контактировала с окружением своего воспитанника, на которого также претендует «Ливерпуль».
Теперь вопрос в том – какой клуб сможет удовлетворить финансовые запросы «Баварии».