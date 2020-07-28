Черышев отклонил выгодное предложение «Краснодара» и хочет остаться в «Валенсии» (Superdeporte)

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отказался от перехода в клуб РПЛ.
Недавно 29-летний игрок сборной России отклонил выгодное в финансовом плане предложение «Краснодара», сообщает Superdeporte.
По данным источника, Черышев хочет остаться в испанском клубе.
«Валенсия», в свою очередь, не прочь продать хавбека, чтобы снизить расходы на зарплату. При этом главный тренер левантийцев Хавьер Грасия не собирается расставаться с Черышевым.
Контракт футболиста с «Валенсией» рассчитан до июня 2022 года.
Черышев отклонил предложение клуба из Москвы. Он хочет остаться в Ла Лиге (Superdeporte)