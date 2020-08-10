Аршавин о словах про ожидания после Евро-2012: «Из меня хотели сделать козла отпущения»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о своих высказываниях после вылета с чемпионата Европы-2012.

Тогда Аршавин заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы».

«Из меня хотели сделать козла отпущения, но я к этому привык. Это только один такой эпизод из моей карьеры. В жизни у меня всегда так было, даже в той же «Смене». Если выигрывали — выигрывала команда, если проигрывали — проигрывал Аршавин.

В последнем матче в карьере за сборную России было очень неприятно, когда гудел и свистел весь стадион. Неприятно и противно. Но я не мог это перебороть», – рассказал Аршавин.

На Евро-2012 Россия проиграла Греции (0:1) в последнем матче группового этапа, из-за чего не смогла выйти в плей-офф.