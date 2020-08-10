Влашич задумался об уходе из ЦСКА. «Интер» готов заплатить 25 млн евро за хавбека (Metaratings.ru)

Полузащитник Никола Влашич может покинуть ЦСКА.

Как сообщает Metaratings.ru, в последнее время 22-летний хорват все больше начал задумываться об уходе из московского клуба, учитывая результаты команды в некоторых матчах.

Хавбек хочет каждый год играть в Лиге чемпионов и бороться за высокие места в РПЛ. В настоящий момент Никола не видит того же стремления от партнеров по команде.

Влашич не планирует покидать команду в текущее трансферное окно, однако всерьез готов задуматься о трансфере зимой 2021 года, если ситуация в таблице не изменится в лучшую сторону и на перерыв ЦСКА уйдет на месте ниже 4-5-го, значительно отставая от зоны Лиги чемпионов.

По данным источника, Влашичем серьезно и активно интересуется «Интер». Клуб Серии А уже начал прорабатывать трансфер хорвата на зиму-лето следующего года – речи о покупке в нынешнее трансферное окно пока нет. «Интер» готов предложить за игрока не более 25 млн евро плюс бонусы.

Влашич хочет продолжить карьеру в итальянском чемпионате – футболиста не интересуют предложения от середняков или аутсайдеров АПЛ.

По мнению самого Влашича, Серия А лучше всего раскроет его игровые качества. Кроме того, партнеры по сборной Хорватии неоднократно положительно отзывались о чемпионате Италии, а также об «Интере», в котором играют Марцело Брозович и Иван Перишич.

В ЦСКА же, в свою очередь, не намерены продавать Влашича, учитывая его статус ключевого игрока в команде. По информации источника, в настоящий момент у армейцев есть одно солидное предложение по хорвату от одного из европейских клубов – не от , – которое руководство московского клуба пока отклоняет.

В нынешнем сезоне Влашич провел за ЦСКА 4 матча в , забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.