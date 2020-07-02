🦩«Барселона» показала розовую третью форму на сезон-2020/21. Месси участвовал в презентации

«Барселона» представила третью форму на новый сезон.
Экипировка от компании Nike выполнена с использованием розового и зеленого цветов.
В заявлении каталонцев говорится, что создателей формы вдохновили рассветы в Барселоне, когда в городе «утренний розовый и зелено-голубой цвет моря создают яркий средиземноморский пейзаж».
В ролике, которым «Барса» представила форму, присутствуют игроки женской и мужской команд, в том числе капитан Лионель Месси, который ранее планировал уйти из каталонского клуба.
Фото: сайт «Барселоны»
💛 Новая форма «Барсы» вдохновлена 1920-ми – первым золотым периодом клуба. Шашечки убрали, реплику пока не продают из-за брака
😍 Our third kit 20/21#OnlyForCulers pic.twitter.com/3vh3wjryEP— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020