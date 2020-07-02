🦩«Барселона» показала розовую третью форму на сезон-2020/21. Месси участвовал в презентации

«Барселона» представила третью форму на новый сезон.

Экипировка от компании выполнена с использованием розового и зеленого цветов.

В заявлении каталонцев говорится, что создателей формы вдохновили рассветы в Барселоне, когда в городе «утренний розовый и зелено-голубой цвет моря создают яркий средиземноморский пейзаж».

В ролике, которым «Барса» представила форму, присутствуют игроки женской и мужской команд, в том числе капитан Лионель Месси, который ранее планировал уйти из каталонского клуба.

Фото: сайт «Барселоны»

💛 Новая форма «Барсы» вдохновлена 1920-ми – первым золотым периодом клуба. Шашечки убрали, реплику пока не продают из-за брака