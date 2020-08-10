Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой». Им не платят третий месяц

Игроки уже три месяца не получают зарплату.

По данным «Спорт-Экспресса», футболисты отправили письма губернатору области Александру Никитину, а также гендиректору клуба Ольге Коноваловой, в которых попросили выплатить зарплату за июнь, июль и август этого года. Также игроки хотят получить бонусы за сезон-2019/20.

Подписи под обращениями поставили 13 игроков команды.

Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, футболиты намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го с «Уфой», намеченном на 12 сентября.

Спортивный директор «Тамбова» подтвердил наличие задолженности, но заверил, что над решением этого вопроса ведется работа: «Небольшая задолженность есть, этот вопрос решается».

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Фото: «Спорт-Экспресс»