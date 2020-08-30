Боб Хартли: «Встретиться с Путиным – моя грандиозная мечта»

Главный тренер рассказал, кого бы пригласил на день рождения.

«У меня в жизни сбылось многое, о чем я мечтал. Но одна вещь – еще нет. Я хоть никогда не слежу за политикой… Но видел этого человека, как он играл в хоккей и всегда забивал кучу голов.

В общем, я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Можно сказать, это моя грандиозная мечта. Я бы хотел пообщаться с , который так много делает для России. Это было бы очень интересно. Я бы хотел пожать ему руку», – сказал Хартли.

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Путин и Лукашенко обожают хоккей. Мы посчитали, кто из них больше забивает